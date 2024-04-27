Казахстан на полгода запретит ввоз куриных яиц

Вводится временный запрет на ввоз куриных яиц (код ТН ВЭД: 040721) на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства. Запрет будет действовать в течение шести месяцев с 1 мая 2024 года. Министр сельского хозяйства подписал соответствующий приказ 24 апреля 2024 года.
Ограничение не касается транзитной перевозки через территорию Казахстана.
«Временный запрет на импорт пищевого яйца введен в целях поддержки отечественных товаропроизводителей в весенне-летний период. Как известно, в данный период отмечается снижения спроса на яйцо, потребности рынка полностью покрываются за счет промышленного производства и активным присутствием на рынке продукции домашних хозяйств. Данный фактор негативно влияет на деятельность птицефабрик, снижаются цены на яйцо. Снижение цены ниже себестоимости негативно отражается на рентабельности предприятий. Также в данный период сокращается сроки хранения яиц, при этом ввиду технологических особенностей объемы производства яиц не уменьшаются, что приводит к затоваренности на складах», — поясняется в сообщении министерства сельского хозяйства.
Введение ограничения для поддержки отечественных товаропроизводителей и защиты внутреннего рынка одобрили на Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики участия в международных экономических организациях.