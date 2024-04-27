Курс тенге на 27−29 апреля, цены на нефть и металлы

Металлы: цены на золото в пятницу удерживали завоеванные позиции после выхода данных США по инфляции, совпавших с ожиданиями, но находятся на пути к снижению по итогам недели на фоне ослабления некоторых геополитических рисков, пишет 1prime.ru. По состоянию на 13.26 по Гринвичу спот-цена на золото выросла на 0,6%, до 2344,64 доллара за унцию. Тем не менее, эта неделя может стать для цен худшей с декабря, так как крупной эскалации кризиса на Ближнем Востоке удалось избежать. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,6%, до 2356,90 доллара. Спот-цены на серебро выросли на 0,5%, до 27,59 доллара за унцию. Платина потеряла 0,3%, до 911,73 доллара, а палладий упал в цене на 1,6%, до 958,59 доллара.