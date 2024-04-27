Курс тенге на 27−29 апреля, цены на нефть и металлы

Нефть: нефтяные котировки замедлили рост вечером в пятницу после публикации данных об инфляции в США, пишет Интерфакс. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:57 аст подорожали на 0,1 доллара (0,11%), до 89,11 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,15 доллара (0,18%), до 83,72 доллара за баррель.
Металлы: цены на золото в пятницу удерживали завоеванные позиции после выхода данных США по инфляции, совпавших с ожиданиями, но находятся на пути к снижению по итогам недели на фоне ослабления некоторых геополитических рисков, пишет 1prime.ru. По состоянию на 13.26 по Гринвичу спот-цена на золото выросла на 0,6%, до 2344,64 доллара за унцию. Тем не менее, эта неделя может стать для цен худшей с декабря, так как крупной эскалации кризиса на Ближнем Востоке удалось избежать. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,6%, до 2356,90 доллара. Спот-цены на серебро выросли на 0,5%, до 27,59 доллара за унцию. Платина потеряла 0,3%, до 911,73 доллара, а палладий упал в цене на 1,6%, до 958,59 доллара.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 22:20 аст bitcoin торговался по 63 646,01 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 1,19%, а ее капитализация составила 1,25 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 130,93 долларов, понизившись в цене на 0,69%. Капитализация этой криптовалюты составила 382,15 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,35 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на
1 австралийский доллар 289,60 тенге.
1 азербайджанский манат 261,56 тенге.
10 армянский драм 11,44 тенге.
1 белорусский рубль 135,74 тенге.
1 бразильский реал 85,94 тенге.
10 венгерских форинтов 12,12 тенге.
1 гонконгский доллар 56,63 тенге.
1 грузинский лари 167,30 тенге.
1 датская крона 63,78 тенге.
1 дирхам ОАЭ 120,71 тенге.
1 доллар США 443,35 тенге.
1 евро 475,54 тенге.
1 индийская рупия 5,32 тенге.
1000 иранский риал 10,60 тенге.
1 канадский доллар 324,66 тенге.
1 китайский юань 61,18 тенге.
1 кувейтский динар 1441,41 тенге.
1 кыргызский сом 4,99 тенге.
1 малазийский ринггит 93,04 тенге.
1 мексиканский песо 25,72 тенге.
1 молдавский лей 25,02 тенге.
1 норвежская крона 40,30 тенге.
1 польский злотый 110,07 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 118,21 тенге.
1 российский рубль 4,82 тенге.
1 СДР 584,32 тенге.
1 сингапурский доллар 325,82 тенге.
1 таджикский сомони 40,64 тенге.
1 тайский бат 12,01 тенге.
1 турецкая лира 13,72 тенге.
100 узбекских сумов 3,51 тенге.
1 украинская гривна 11,20 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 554,68 тенге.
1 чешская крона 18,91 тенге.
1 шведская крона 40,68 тенге.
1 швейцарский франк 485,97 тенге.
1 южноафриканский ранд 23,51 тенге.
100 южнокорейских вон 32,23 тенге.
1 японская иена 2,83 тенге.