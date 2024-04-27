В Хабаровском крае на перегоне БАМа Дюанка — Токи открыли двухпутное движение

В Хабаровском крае открылось двухпутное движение поездов по перегону БАМа Дюанка — Токи на подходе к портам Ванинского транспортного узла. Модернизацию участка выполнила «Бамстроймеханизация» (входит в Нацпроектстрой), построив 11 километров вторых путей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГК 1520.
Отдавая команду на отправление первого грузового поезда, генеральный директор РЖД Олег Белозёров подчеркнул важность увеличения провозных способностей в направлении к тихоокеанским портам Дальнего Востока. Линия Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань — наиболее загруженная на БАМе, поэтому на всем ее протяжении строится второй путь, а на следующем этапе будет выполнена электрификация.
Перегон Дюанка — Токи проходит в прижимах к побережью Татарского пролива Охотского моря. Поэтому механизаторам, чтобы расширить железную дорогу, пришлось переработать более 820 тысяч кубометров скального грунта. Учитывая рельеф местности и близость моря, строители проложили второй путь не рядом с действующим, а на расстоянии от него.
На перегоне построили 5 искусственных сооружений: 3 моста и 2 водопропускные трубы. В их числе — металлический мост-эстакада длиной 264 метра на подходе к станции Токи у побережья Татарского пролива.
Также на участке модернизировали устройства энергоснабжения, связи и СЦБ. Установили 245 опор высоковольтных линий, проложили более 200 километров кабелей, на прилегающих станциях смонтировали 11 стрелочных переводов.
Всего на втором этапе Программы развития Восточного полигона «Бамстроймеханизация» построит 360 км вторых путей между Комсомольском-на-Амуре и Советской Гаванью. После их открытия пропускная способность линии увеличится почти в два раза, с 33 до 58 пар поездов в сутки.