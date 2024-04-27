В Хабаровском крае на перегоне БАМа Дюанка — Токи открыли двухпутное движение

Перегон Дюанка — Токи проходит в прижимах к побережью Татарского пролива Охотского моря. Поэтому механизаторам, чтобы расширить железную дорогу, пришлось переработать более 820 тысяч кубометров скального грунта. Учитывая рельеф местности и близость моря, строители проложили второй путь не рядом с действующим, а на расстоянии от него.