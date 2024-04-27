В Волгоградской области к августу будет выбран новый регоператор

Соответствующее решение было озвучено в ходе заседания Экологического совета при Волгоградской облдуме. Прежний регоператор год назад лишился статуса из-за многочисленных жалоб от местных жителей.
В 2023 году был выбран временный регоператор, который продолжит работу до 31 июля текущего года. Конкурсный отбор продлится 90 дней, проинформировали в администрации региона.
Напомним, в Волгоградской области в рамках нацпроекта «Экология» проводится работа по совершенствованию инфраструктуры обращения с отходами. Деятельность нового выбранного регоператора будет контролировать Экологический совет.