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Как продать квартиру и купить «дом мечты», рассказала казахстанка

Казахстанка рассказала, почему они с мужем решили продать квартиру и жить в доме, и привлекла внимание соцсетей, подробнее на Tengri Life.

Источник: РИА "Новости"

33-летняя Мира и 36-летний Ануар проживают в Актобе. Пара давно хотела переехать из квартиры в свой дом, однако лишь в этом году их планы стали реальностью. В своем ролике девушка рассказала о деталях переезда. Оказалось, что у предыдущего владельца дома были проблемы с документами, поэтому ребятам не сразу удалось заселиться в желанный дом.

«Квартира у нас была продана, чтобы купить дом мечты. Но пришлось повозиться с документами. Это заняло пару месяцев. За это время мы сменили несколько съемных квартир, и это было ужасно. Наконец-то документы были приведены в порядок, и мы купили дом, оформили его на себя. И сразу же в него въехали».

рассказала Мира.

Под роликом сотни комментариев, пользователи TikTok отметили, что тоже задумываются о том, чтобы переехать в свой дом:

«Я тоже продал трешку и купил дом на земле, жалею, что не сделал этого раньше», «Я тоже давно мечтаю о доме с садом», «Очень красивый дом», «Тоже продали квартиру и заселились в дом», — делятся своими историями люди под постом.

В небольшой беседе с корреспондентом Мира рассказала, что задумалась о покупке дома во время путешествий.

«Мы видели, как за рубежом обустраивают территории с уютными террасами, высаживаются очаровательные сады. Мечтали о таком доме, чтоб неподалеку можно было выйти, прогуляться на природе. Когда наступил карантин (в ковид), и наш подъезд закрыли на две недели, тогда-то наши планы на дом стали отчетливее. Любим выезжать на выходные отдыхать именно на природе. Когда узнали о долгожданной беременности, недолго думая, выставили квартиру на продажу. Причин было несколько: наша квартира находилась на 5-м этаже, без лифта, а я астматик с одышкой. Да и в целом семья растет, значит, и площадь пора расширять».

рассказала Мира.

Она уточнила, что пришли к решению продать квартиру в декабре 2023 года, а уже к середине января 2024 года жилье было продано. По словам Миры, желающих приобрести жилплощадь было немало. Квартиру удалось довольно быстро продать.

«Я думаю, что дело было в адекватной цене, и плюс я постоянно оплачивала “в топ”, “горячее”, “срочно” на одном известном сайте объявлений. Это стоило недорого, примерно 3000 тенге в неделю. Но зато был толк, как только оплачивала, сразу люди звонили, интересовались, приезжали. Всем квартира нравилась, но был нюанс: 5-й этаж, без лифта. В итоге двушку в 57 квадратных метров купила молодая пара. Продавали за 17 миллионов тенге, но уступили за 16,5».

продолжила Мира.

Мира отметила, что «свой дом мечты» они нашли сразу.

«Он очаровал нас своей необычной архитектурой и расположением в экологически чистом районе. Я сразу представила, каким он будет после ремонта. Поэтому другие варианты даже не рассматривали. Несмотря на то, что природа с речкой у нас сразу за домом, наша улица находится на возвышенности и паводки, к счастью, не коснулись нашего района. Самым сложным периодом после продажи квартиры было томительное ожидание покупки дома. Мы могли бы сразу его взять, если б документы на него были в порядке. Но в них было несколько ошибок, поэтому ожидание растянулось на два месяца».

рассказала она.

По словам Миры, как только документы были приведены в порядок, дом был наконец-то куплен и ребята сразу же переехали в него, в конце февраля 2024 года.

«Без ипотеки, конечно, не обошлось. Часть денег была от продажи квартиры, часть наших накоплений и недостающую часть мы взяли в ипотеку. С учетом постоянного обесценивания тенге кредит не выглядит чем-то страшным, поэтому мы пользуемся этим инструментом без особых раздумий, но всегда придерживаемся правила коридора затрат на долговые обязательства в 30% от доходов. Мы не демонизируем кредиты и считаем, что при вдумчивом подходе и планировании это очень удобный способ приобретения без длительного накопления средств».

сказала Мира.

Молодая пара отмечает, что была наслышана «о минусах жизни в своем доме».

«Многие нас пугают, что дом — это бесконечные работы по дому и в саду, но для нас это не в тягость. Мы сами люди трудолюбивые. Если смотреть на жизнь позитивно, то и снег почистить можно под музыку, и в саду поработать, думая о том, что это физическая зарядка. В целом все компенсируется чистым воздухом, красивой локацией, отсутствием шума от соседей и оживленного проспекта под окнами».

подчеркнула она.

В будущем молодая семья планирует разбить возле дома красивый сад.

«Мечтаем также продолжать путешествовать, но уже с малышкой. И чтоб наша семья была всегда здорова и вместе шла навстречу новым горизонтам».

добавила Мира.
недвижимость