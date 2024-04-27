Как продать квартиру и купить «дом мечты», рассказала казахстанка

33-летняя Мира и 36-летний Ануар проживают в Актобе. Пара давно хотела переехать из квартиры в свой дом, однако лишь в этом году их планы стали реальностью. В своем ролике девушка рассказала о деталях переезда. Оказалось, что у предыдущего владельца дома были проблемы с документами, поэтому ребятам не сразу удалось заселиться в желанный дом.
«Квартира у нас была продана, чтобы купить дом мечты. Но пришлось повозиться с документами. Это заняло пару месяцев. За это время мы сменили несколько съемных квартир, и это было ужасно. Наконец-то документы были приведены в порядок, и мы купили дом, оформили его на себя. И сразу же в него въехали».
Под роликом сотни комментариев, пользователи TikTok отметили, что тоже задумываются о том, чтобы переехать в свой дом:
«Я тоже продал трешку и купил дом на земле, жалею, что не сделал этого раньше», «Я тоже давно мечтаю о доме с садом», «Очень красивый дом», «Тоже продали квартиру и заселились в дом», — делятся своими историями люди под постом.
В небольшой беседе с корреспондентом Мира рассказала, что задумалась о покупке дома во время путешествий.
«Мы видели, как за рубежом обустраивают территории с уютными террасами, высаживаются очаровательные сады. Мечтали о таком доме, чтоб неподалеку можно было выйти, прогуляться на природе. Когда наступил карантин (в ковид), и наш подъезд закрыли на две недели, тогда-то наши планы на дом стали отчетливее. Любим выезжать на выходные отдыхать именно на природе. Когда узнали о долгожданной беременности, недолго думая, выставили квартиру на продажу. Причин было несколько: наша квартира находилась на 5-м этаже, без лифта, а я астматик с одышкой. Да и в целом семья растет, значит, и площадь пора расширять».
Она уточнила, что пришли к решению продать квартиру в декабре 2023 года, а уже к середине января 2024 года жилье было продано. По словам Миры, желающих приобрести жилплощадь было немало. Квартиру удалось довольно быстро продать.
«Я думаю, что дело было в адекватной цене, и плюс я постоянно оплачивала “в топ”, “горячее”, “срочно” на одном известном сайте объявлений. Это стоило недорого, примерно 3000 тенге в неделю. Но зато был толк, как только оплачивала, сразу люди звонили, интересовались, приезжали. Всем квартира нравилась, но был нюанс: 5-й этаж, без лифта. В итоге двушку в 57 квадратных метров купила молодая пара. Продавали за 17 миллионов тенге, но уступили за 16,5».
Мира отметила, что «свой дом мечты» они нашли сразу.
«Он очаровал нас своей необычной архитектурой и расположением в экологически чистом районе. Я сразу представила, каким он будет после ремонта. Поэтому другие варианты даже не рассматривали. Несмотря на то, что природа с речкой у нас сразу за домом, наша улица находится на возвышенности и паводки, к счастью, не коснулись нашего района. Самым сложным периодом после продажи квартиры было томительное ожидание покупки дома. Мы могли бы сразу его взять, если б документы на него были в порядке. Но в них было несколько ошибок, поэтому ожидание растянулось на два месяца».
По словам Миры, как только документы были приведены в порядок, дом был наконец-то куплен и ребята сразу же переехали в него, в конце февраля 2024 года.
«Без ипотеки, конечно, не обошлось. Часть денег была от продажи квартиры, часть наших накоплений и недостающую часть мы взяли в ипотеку. С учетом постоянного обесценивания тенге кредит не выглядит чем-то страшным, поэтому мы пользуемся этим инструментом без особых раздумий, но всегда придерживаемся правила коридора затрат на долговые обязательства в 30% от доходов. Мы не демонизируем кредиты и считаем, что при вдумчивом подходе и планировании это очень удобный способ приобретения без длительного накопления средств».
Молодая пара отмечает, что была наслышана «о минусах жизни в своем доме».
«Многие нас пугают, что дом — это бесконечные работы по дому и в саду, но для нас это не в тягость. Мы сами люди трудолюбивые. Если смотреть на жизнь позитивно, то и снег почистить можно под музыку, и в саду поработать, думая о том, что это физическая зарядка. В целом все компенсируется чистым воздухом, красивой локацией, отсутствием шума от соседей и оживленного проспекта под окнами».
В будущем молодая семья планирует разбить возле дома красивый сад.
«Мечтаем также продолжать путешествовать, но уже с малышкой. И чтоб наша семья была всегда здорова и вместе шла навстречу новым горизонтам».