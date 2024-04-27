Как продать квартиру и купить «дом мечты», рассказала казахстанка

«Он очаровал нас своей необычной архитектурой и расположением в экологически чистом районе. Я сразу представила, каким он будет после ремонта. Поэтому другие варианты даже не рассматривали. Несмотря на то, что природа с речкой у нас сразу за домом, наша улица находится на возвышенности и паводки, к счастью, не коснулись нашего района. Самым сложным периодом после продажи квартиры было томительное ожидание покупки дома. Мы могли бы сразу его взять, если б документы на него были в порядке. Но в них было несколько ошибок, поэтому ожидание растянулось на два месяца».