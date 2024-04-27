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Мэрия Перми выставит на торги под застройку участок в Нижней Курье

Администрация Перми обратилась в комиссию по землепользованию и застройке с предложением повысить высотность строительства на земельном участке по ул. Каляева, 10, в Кировском районе города.

Сейчас площадка в 4 тыс. кв. м находится в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-2, где можно размещать здания не выше шести этажей. Мэрия предлагает установить на этой территории подзону Ж-2 в восемь этажей. Участок представляет собой свободную территорию, расположенную возле жилого дом на ул. Танцорова, 31, недалеко от берега Камы.

«Данная территория планируется к вовлечению в оборот», — отметили в краевом минимуществе. Глава министерства Лариса Ведерникова пригласила застройщиков, присутствующих на заседании комиссии, участвовать в будущем муниципальном аукционе по этому участку.

Члены комиссии проголосовали за то, чтобы направить проект администрации на общественные обсуждения.

недвижимость