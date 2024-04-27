Мэрия Перми выставит на торги под застройку участок в Нижней Курье

Сейчас площадка в 4 тыс. кв. м находится в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-2, где можно размещать здания не выше шести этажей. Мэрия предлагает установить на этой территории подзону Ж-2 в восемь этажей. Участок представляет собой свободную территорию, расположенную возле жилого дом на ул. Танцорова, 31, недалеко от берега Камы.