Мэрия Перми выставит на торги под застройку участок в Нижней Курье

Сейчас площадка в 4 тыс. кв. м находится в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-2, где можно размещать здания не выше шести этажей. Мэрия предлагает установить на этой территории подзону Ж-2 в восемь этажей. Участок представляет собой свободную территорию, расположенную возле жилого дом на ул. Танцорова, 31, недалеко от берега Камы.
«Данная территория планируется к вовлечению в оборот», — отметили в краевом минимуществе. Глава министерства Лариса Ведерникова пригласила застройщиков, присутствующих на заседании комиссии, участвовать в будущем муниципальном аукционе по этому участку.
Члены комиссии проголосовали за то, чтобы направить проект администрации на общественные обсуждения.