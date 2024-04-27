Региональный оператор Омска на передовой в борьбе за чистоту города

В этом году особую роль в очистке города сыграл региональный оператор по вывозу твёрдых коммунальных отходов, который активно помогает в приведении города в порядок.
Благодаря усилиям возчиков площадки для сбора твёрдых коммунальных отходов и дворы были освобождены от веток, листьев и уличного мусора, который активно собирали участники субботника.
Вклад регионального оператора в наведение чистоты в городе отмечают уже и жители Омска и Омской области, благодарят водителей мусоровозов за качественный вывоз мусора в социальных сетях.
«После субботника во дворе стало чисто, всё благодаря тому, что региональный оператор оперативно вывез отходы после субботника. Парни загрузили вручную мешков 50, набитых листвой, ветками, а таких площадок в городе у них десятки. Им сейчас достаётся, но они шутят: такая работа», — делится жительница дома по адресу: ул. 33-й Северной, 40а.
Ответственность за чистоту городских территорий, линий дорожного отвода лежит на Управлении дорожного хозяйства и благоустройства службах, которое в эти дни также наводят порядок в городе.
Для поддержки Управления дорожного хозяйства и благоустройства в вывозе мусора после субботников и средников, на общественных территориях (парках, скверах, бульварах, аллеях), региональный оператор уже пятый год подряд предоставляет бесплатные заезды спецтехники. В этом году было осуществлено 50 таких рейсов, что значительно облегчило задачу дорожным службам и способствовало более быстрой очистке города от мусора.
Региональный оператор также активно сотрудничает с общественными движениями, которые организуют экологические субботники. Поддержка заключается в разных формах, например, в предоставлении инвентаря для уборки и бесплатном вывозе мусора после мероприятий. Это существенно упрощает проведение подобных мероприятий. Ведь если мусор не будет своевременно вывезен и утилизирован должным образом, все старания по уборке окажутся бессмысленными.
Также «Магнит» выступает постоянным партнёром международного проекта «Чистые игры». Это сотрудничество помогает привлекать внимание к проблемам экологии и укреплять экологическое сознание омичей.
Одним из ярких примеров взаимодействия с местными сообществами стало спонсорство субботника в стиле 90-х, организованного 12-м телеканалом в парке 300-летия Омска. Региональный оператор не просто предоставил помощь в проведении мероприятия, но и вместе с сотрудниками компании принял активное участие в уборке этого знакового для города объекта и в тот же день вывез все отходы, собранные во время субботника, на специальные объекты.
Также региональный оператор оказал помощь Лицейскому театру и ряду школ, бесплатно вывез отходы после субботника, проведенного на территории этих учреждений. Региональный оператор активно вовлекает общественность в экологические инициативы, предоставляя не только практическую помощь, но и разрабатывая образовательные программы.
Месячник чистоты продлится до 5 мая. Уличный смет, а также ветки и листья длиной не более полуметра, собранные в мешки во время уборки в жилом секторе, в течение недели после уборки будет вывезен региональным оператором. А отходы, собранные на общественных территориях и выставленные на обочинах дорожного полотна, до 5 мая будут вывезены Управлением дорожного хозяйства и благоустройства.