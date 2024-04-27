Региональный оператор Омска на передовой в борьбе за чистоту города

Одним из ярких примеров взаимодействия с местными сообществами стало спонсорство субботника в стиле 90-х, организованного 12-м телеканалом в парке 300-летия Омска. Региональный оператор не просто предоставил помощь в проведении мероприятия, но и вместе с сотрудниками компании принял активное участие в уборке этого знакового для города объекта и в тот же день вывез все отходы, собранные во время субботника, на специальные объекты.