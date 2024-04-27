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В Башкирии более 900 пенсионеров и людей с ОВЗ получат социальные путевки

В Башкирии более 900 пенсионеров и людей с ОВЗ получат социальные путевки.

Источник: Минтруд РБ

С 20 мая в Башкирии начинается выдача сертификатов на субсидирование части стоимости туристских путевок пенсионерам и инвалидам республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтруда.

Сертификаты будут выдавать в филиалах Республиканского центра социальной поддержки населения, а также в межрайонных центрах «Семья» по месту регистрации.

«Всего экспертным советом в этом году отобрано 170 социальных туров по маршрутам республики. В 2024 году планируется обеспечить туристскими путевками порядка 905 жителей республики на сумму 7,8 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что проект реализуется в рамках реализации подпрограммы «Развитие и усиление социальной роли туризма в Республике Башкортостан» государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РБ».

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