Ангарский нефтеперерабатывающий завод продают на «Авито»

Как следует из описания товара, продается предприятие в виде «производства под ключ» — вместе с оборудованием, узлами, агрегатами, инженерными сетями, оборудованием КИПиА, а заодно и со всем земельными участками, патентами и оборудованием. Продавец уверенно гарантирует потенциальным покупателям, что завод, работающий с 2011 года — отличное вложение капитала, поскольку «окупаемость завода — 2 года».
«Весь мир движется в сторону “зеленой энергетики” и борьбу за экологию. Наше предприятие проектирует и производит катализаторы, адсорбенты и фильтрующие загрузки для процессов нефтепереработки, очистки сточных вод и газовых выбросов. Данное предприятие является уникальным. Подобных предприятий в продаже по России нет», — написано в объявлении.