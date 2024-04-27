Ангарский нефтеперерабатывающий завод продают на «Авито»

Как следует из описания товара, продается предприятие в виде «производства под ключ» — вместе с оборудованием, узлами, агрегатами, инженерными сетями, оборудованием КИПиА, а заодно и со всем земельными участками, патентами и оборудованием. Продавец уверенно гарантирует потенциальным покупателям, что завод, работающий с 2011 года — отличное вложение капитала, поскольку «окупаемость завода — 2 года».