Uzbekistan Airports и EU Wings планируют создать совместное предприятие по техобслуживанию самолетов в аэропорту Навои

«Uzbekistan Airports ищет частного партнера для создания на основе ГЧП совместного предприятия по техническому обслуживанию и ремонту самолетов в аэропорту Навои. Итальянская EU Wings — одна из компаний, которая проявляет интерес к данному проекту. Недавно для потенциального партнера был организован выезд в аэропорт Навои для ознакомления с возможностями стратегического транспортного узла и условий для создания подобного предприятия», — рассказали в пресс-службе Uzbekistan Airports.