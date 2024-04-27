Uzbekistan Airports и EU Wings планируют создать совместное предприятие по техобслуживанию самолетов в аэропорту Навои

В марте 2024 года стороны подписали меморандум о взаимопонимании и теперь прорабатывают вопрос создания совместного предприятия.
«Uzbekistan Airports ищет частного партнера для создания на основе ГЧП совместного предприятия по техническому обслуживанию и ремонту самолетов в аэропорту Навои. Итальянская EU Wings — одна из компаний, которая проявляет интерес к данному проекту. Недавно для потенциального партнера был организован выезд в аэропорт Навои для ознакомления с возможностями стратегического транспортного узла и условий для создания подобного предприятия», — рассказали в пресс-службе Uzbekistan Airports.
Планируется, что новое СП будет обслуживать воздушные суда любой модификации, принадлежащие не только отечественным авиакомпаниям, но и зарубежным авиаперевозчикам. Его мощности позволят одновременно проводить ремонт одного узкофюзеляжного и двух широкофюзеляжных самолетов.
На новом предприятии, наряду с иностранными специалистами, будут работать около 150 местных сотрудников.