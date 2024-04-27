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Uzbekistan Airports и EU Wings планируют создать совместное предприятие по техобслуживанию самолетов в аэропорту Навои

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Uzbekistan Airports и итальянская компания EU Wings Srl, специализирующаяся на техническом обслуживании воздушных судов, обсудили строительство совместного предприятия в аэропорту Навои, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В марте 2024 года стороны подписали меморандум о взаимопонимании и теперь прорабатывают вопрос создания совместного предприятия.

«Uzbekistan Airports ищет частного партнера для создания на основе ГЧП совместного предприятия по техническому обслуживанию и ремонту самолетов в аэропорту Навои. Итальянская EU Wings — одна из компаний, которая проявляет интерес к данному проекту. Недавно для потенциального партнера был организован выезд в аэропорт Навои для ознакомления с возможностями стратегического транспортного узла и условий для создания подобного предприятия», — рассказали в пресс-службе Uzbekistan Airports.

Планируется, что новое СП будет обслуживать воздушные суда любой модификации, принадлежащие не только отечественным авиакомпаниям, но и зарубежным авиаперевозчикам. Его мощности позволят одновременно проводить ремонт одного узкофюзеляжного и двух широкофюзеляжных самолетов.

На новом предприятии, наряду с иностранными специалистами, будут работать около 150 местных сотрудников.

экономика