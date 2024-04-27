В Дзержинском районе Новосибирска ввели в эксплуатацию долгострой на Есенина, 67

В Новосибирске ввели в эксплуатацию один из старейших долгостроев Дзержинского района — 14-этажку на улице Есенина, 67. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В апреле 2024 года были сданы последние две секции дома, история которого длится с 2013 года.
Как рассказал министр строительства региона Алексей Колмаков, изначально застройщик ООО «Мегастрой» сдал первые четыре подъезда здания, а оставшиеся четыре были разделены на две разные очереди, которые должны были построить разные застройщики. Два года назад, на средства МИПов и субсидий, была достроена вторая очередь — 5 и 6 подъезды. Тогда квартиры получили 88 дольщиков.
«Сегодня сдана третья очередь долгостроя, последние два подъезда дома по ул. Есенина, 67. На их достройку направлены беспрецентные средства из регионального и городского бюджетов — 282,3 млн рублей. В частности, 193, 6 млн рублей от реализации трёх МИПов и 27, 1 млн рублей — субсидии на лифты и благоустройство. Кроме того, 61,5 млн рублей привлечены благодаря продаже земельных участков в микрорайоне Клюквенный в рамках КРТ. Благодаря такой масштабной господдержке, нам удалось поставить точку в истории одного из крупнейших долгостроев в Дзержинском районе Новосибирска», — рассказал министр.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске ввели в эксплуатацию 33-летний долгострой.