В Дзержинском районе Новосибирска ввели в эксплуатацию долгострой на Есенина, 67

«Сегодня сдана третья очередь долгостроя, последние два подъезда дома по ул. Есенина, 67. На их достройку направлены беспрецентные средства из регионального и городского бюджетов — 282,3 млн рублей. В частности, 193, 6 млн рублей от реализации трёх МИПов и 27, 1 млн рублей — субсидии на лифты и благоустройство. Кроме того, 61,5 млн рублей привлечены благодаря продаже земельных участков в микрорайоне Клюквенный в рамках КРТ. Благодаря такой масштабной господдержке, нам удалось поставить точку в истории одного из крупнейших долгостроев в Дзержинском районе Новосибирска», — рассказал министр.