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В Дзержинском районе Новосибирска ввели в эксплуатацию долгострой на Есенина, 67

В ближайшее время новоселье отметят 154 семьи, вложившиеся в строительство дома в 2013 году.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирске ввели в эксплуатацию один из старейших долгостроев Дзержинского района — 14-этажку на улице Есенина, 67. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В апреле 2024 года были сданы последние две секции дома, история которого длится с 2013 года.

Как рассказал министр строительства региона Алексей Колмаков, изначально застройщик ООО «Мегастрой» сдал первые четыре подъезда здания, а оставшиеся четыре были разделены на две разные очереди, которые должны были построить разные застройщики. Два года назад, на средства МИПов и субсидий, была достроена вторая очередь — 5 и 6 подъезды. Тогда квартиры получили 88 дольщиков.

«Сегодня сдана третья очередь долгостроя, последние два подъезда дома по ул. Есенина, 67. На их достройку направлены беспрецентные средства из регионального и городского бюджетов — 282,3 млн рублей. В частности, 193, 6 млн рублей от реализации трёх МИПов и 27, 1 млн рублей — субсидии на лифты и благоустройство. Кроме того, 61,5 млн рублей привлечены благодаря продаже земельных участков в микрорайоне Клюквенный в рамках КРТ. Благодаря такой масштабной господдержке, нам удалось поставить точку в истории одного из крупнейших долгостроев в Дзержинском районе Новосибирска», — рассказал министр.

В результате, по данным пресс-службы Облправительства, долгожданные квартиры в ближайшее время получат ещё 154 семьи.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске ввели в эксплуатацию 33-летний долгострой.

строительство