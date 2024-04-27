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«Белинвестбанк» продает около десяти своих офисов для оптимизации сети

Около десяти офисов «Белинвестбанка» выставили на продажу.

Источник: Комсомольская правда

Сразу около десятка офисов, принадлежащих «Белинвестбанку», выставлены на продажу. Как пишет Sputnik.by, электронные торги запланированы на четверг, 30 мая 2024 года, а сами объекты недвижимости находятся в Минске, Бресте, Бобруйске, Орше.

В некоторых случаях продаются отдельно стоящие здания, также к продаже предложены помещения в строениях. Сообщается, что это уже не первые продажи «Белинвестбанком» принадлежащих ему объектов недвижимости. Закрывающиеся офисы продаются для оптимизации сети этого банка, который внесен в перечень системно значимых белорусских банковских структур.

экономика