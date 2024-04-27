«Белинвестбанк» продает около десяти своих офисов для оптимизации сети

В некоторых случаях продаются отдельно стоящие здания, также к продаже предложены помещения в строениях. Сообщается, что это уже не первые продажи «Белинвестбанком» принадлежащих ему объектов недвижимости. Закрывающиеся офисы продаются для оптимизации сети этого банка, который внесен в перечень системно значимых белорусских банковских структур.