Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В этом году жилье в Башкирии получат 750 детей-сирот

В 2024 году на обеспечение детей-сирот жильем из федерального и регионального бюджетов направят 2,6 млрд рублей.

Источник: МК.RU Уфа

В 2024 году на обеспечение детей-сирот жильем из федерального и регионального бюджетов направят 2,6 млрд рублей. Всего за год новоселье смогут отпраздновать 750 льготников.

К 2030 году в республике обеспечат жильем не меньше пяти тысяч человек. Квартиры детям-сиротам предоставляют по договорам найма. С начала этого года муниципальные власти приобрели 225 квартир на сумму 560 млн рублей.

Также с прошлого года за счет финансирования из республиканского бюджета сиротам выдают жилищные сертификаты номиналом 3,2 млн рублей. В прошлом году этой мерой воспользовались 80 детей-сирот, а в этом — уже 31. Причем с этого года жилье можно приобретать и в других регионах страны.

экономика
недвижимость