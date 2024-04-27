В этом году жилье в Башкирии получат 750 детей-сирот

В 2024 году на обеспечение детей-сирот жильем из федерального и регионального бюджетов направят 2,6 млрд рублей. Всего за год новоселье смогут отпраздновать 750 льготников.
К 2030 году в республике обеспечат жильем не меньше пяти тысяч человек. Квартиры детям-сиротам предоставляют по договорам найма. С начала этого года муниципальные власти приобрели 225 квартир на сумму 560 млн рублей.
Также с прошлого года за счет финансирования из республиканского бюджета сиротам выдают жилищные сертификаты номиналом 3,2 млн рублей. В прошлом году этой мерой воспользовались 80 детей-сирот, а в этом — уже 31. Причем с этого года жилье можно приобретать и в других регионах страны.