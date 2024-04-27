В этом году жилье в Башкирии получат 750 детей-сирот

Также с прошлого года за счет финансирования из республиканского бюджета сиротам выдают жилищные сертификаты номиналом 3,2 млн рублей. В прошлом году этой мерой воспользовались 80 детей-сирот, а в этом — уже 31. Причем с этого года жилье можно приобретать и в других регионах страны.