ЦБ отказался от планов снижения ключевой ставки в текущем году.

Прогноз Центробанка по среднегодовой ключевой ставке на 2024 и 2025 годы повышен — в текущем году 16−15% (в следующем — 12−10%). Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров Банка России, на котором было принято решение оставить ключевую ставку на уровне 16%.