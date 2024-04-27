ЦБ отказался от планов снижения ключевой ставки в текущем году.

Прогноз Центробанка по среднегодовой ключевой ставке на 2024 и 2025 годы повышен — в текущем году 16−15% (в следующем — 12−10%). Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров Банка России, на котором было принято решение оставить ключевую ставку на уровне 16%.
Она указала, что повышение ключевой ставки в 2023 году (в два раза — с 8 до 16%) позволило заметно сдержать инфляцию, которая, как ожидает ЦБ, к концу года снизится до 4,8%.
«Мы готовы удерживать ключевую ставку на высоких уровнях столько времени, сколько потребуется для устойчивого возвращения инфляции к цели», — сказала глава ЦБ. Напомним, целевой уровень инфляции регулятора — 4%.
В базовом сценарии Банка России предполагается, что начиная со II квартала экономика начнет расти, и разрыв между спросом и предложением будет постепенно сокращаться, а цены — снижаться.
В этом случае накопленного эффекта от высокой ключевой ставки будет достаточно, чтобы инфляция вернулась к целевым уровням уже к концу года.
Но это не значит, что ключевую ставку начнут снижать уже во II полугодии — если дезинфляция будет слишком медленной, есть смысл удерживать высокий уровень «ключа».
В другом сценарии спрос по-прежнему значительно превышает предложение, потребительская активность и кредитование растут, соответственно, дезинфляция не начнётся. В таком случае ставка может быть повышена, отметили в ЦБ.
Немногим ранее ЦБ допускал снижение ключевой ставки во II полугодии при условии устойчивого снижения инфляции.
В марте инфляция по стране составляла 7,7%, в Башкирии — 7,3%.