Челябинцам рассказали, как нужно будет платить за тепло после окончания отопительного сезона

В Челябинске с субботы, 27 апреля, распоряжением главы города завершился отопительный сезон. Как отразится это решение на счетах в квитанциях за тепло и почему суммы в квитанциях в домах, где установлены приборы учёта, будут заметно отличаться от тех, кто платит по нормативу, рассказали в пресс-службе «Уралэнергосбыта».