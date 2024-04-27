Челябинцам рассказали, как нужно будет платить за тепло после окончания отопительного сезона

Начиная с сегодняшнего дня и в течение недели многоквартирные дома мегаполиса переведут на летнюю схему горячего водоснабжения. Сотрудники АО «УСТЭК-Челябинск» выполнят необходимые переключения на тепловых сетях и совместно с управляющими компаниями приступят к поэтапному отключению внутридомовых систем отопления многоквартирных домов, находящихся в их ведении.
Как это отразится на расчёте за отопление в последние месяцы весны?
В Челябинске действуют две схемы начисления за тепловую энергию — по показаниям прибора учёта и нормативу.
В домах, где установлены ОДПУ (общедомовые приборы учёта), расчёты за апрель проведут по показаниям. Месяц был тёплым, а значит счета ожидаются небольшими. Следующие квитанции придут в мае, так как в апрельские счета последние несколько дней отопительного периода не вошли. Управляющие компании передали показания за апрель с 20 по 25 число, а отопительный период официально завершился только 27-го.
Жители домов, где нет ОДПУ, также получат квитанции за апрель и май. В апреле за отопление начислят ту же сумму, что и в предыдущие месяцы, за май счета придут меньше.
— При отсутствии прибора учёта тепла начисления производятся по нормативам, установленным Челябинской городской думой, — пояснили в «Уралэнергосбыте». — Нормативы действуют с октября по май включительно, не зависят от погоды и от даты завершения отопительного периода.
Напомним, распоряжение об окончании отопительного сезона мэр города Наталья Котова подписала накануне, с учётом прогноза погоды.