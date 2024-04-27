В Челябинской области недостроенный детский сад пойдет под снос из-за плесени

Как рассказали в региональном отделении «Народного фронта», садик начали строить шесть лет назад. Здание удалось возвести на 60% от плана, а потом подрядчик обанкротился и строительство остановилось.
Несколько лет недостроенный детсад пустовал. Его подвал заполнила вода, а по стенам расползлась опасная черная плесень. Именно из-за плесени недострой и решили снести.
Общественники обратились в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку и наказать виновных в напрасной трате денег: по их подсчетам, за брошенную стройку заплатили 200 млн рублей.