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В Челябинской области недостроенный детский сад пойдет под снос из-за плесени

В поселке Лесохимиков в Аше собираются снести недостроенное здание детского сада. Жители переживают, что группы с воспитателями так и не примут 200 детей.

Источник: ОНФ в Челябинской области

Как рассказали в региональном отделении «Народного фронта», садик начали строить шесть лет назад. Здание удалось возвести на 60% от плана, а потом подрядчик обанкротился и строительство остановилось.

Несколько лет недостроенный детсад пустовал. Его подвал заполнила вода, а по стенам расползлась опасная черная плесень. Именно из-за плесени недострой и решили снести.

Общественники обратились в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку и наказать виновных в напрасной трате денег: по их подсчетам, за брошенную стройку заплатили 200 млн рублей.

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