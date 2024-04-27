Nokia построит общенациональную автономную сеть 5G для Узбекистана

Мобильный оператор Perfectum и финская транснациональная компания Nokia заключили договор о строительстве новейшей 5G сети. Коммерческий запуск проекта для потребителей в Ташкенте запланирован на четвертый квартал этого года с дальнейшим расширением по остальным областям Узбекистана, покрыть которые планируются за два года.
Финская компания, будучи единственным поставщиком оборудования, взяла на себя все обязательства по созданию автономной 5G-инфраструктуры. Отметим, что автономная модель развертывания сети 5G строится с нуля, позволяет реализовать крупные проекты, расширить доступность и увеличить порог нагрузки.