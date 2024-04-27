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Nokia построит общенациональную автономную сеть 5G для Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Финская компания Nokia объявила о проекте строительства сети 5G в Узбекистане, которая станет первой автономной сетью такого формата в Центральной Азии, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Мобильный оператор Perfectum и финская транснациональная компания Nokia заключили договор о строительстве новейшей 5G сети. Коммерческий запуск проекта для потребителей в Ташкенте запланирован на четвертый квартал этого года с дальнейшим расширением по остальным областям Узбекистана, покрыть которые планируются за два года.

Финская компания, будучи единственным поставщиком оборудования, взяла на себя все обязательства по созданию автономной 5G-инфраструктуры. Отметим, что автономная модель развертывания сети 5G строится с нуля, позволяет реализовать крупные проекты, расширить доступность и увеличить порог нагрузки.

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