Nokia построит общенациональную автономную сеть 5G для Узбекистана

Мобильный оператор Perfectum и финская транснациональная компания Nokia заключили договор о строительстве новейшей 5G сети. Коммерческий запуск проекта для потребителей в Ташкенте запланирован на четвертый квартал этого года с дальнейшим расширением по остальным областям Узбекистана, покрыть которые планируются за два года.