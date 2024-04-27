БАМ на подъезде к портам Хабаровского края сделали двухпутным

В Хабаровском крае открылось двухпутное движение поездов по перегону Дюанка — Токи Байкало-Амурской магистрали на подходе к портам Ванинского транспортного узла. «Бамстроймеханизация» на этом участке построила более восьми километров путей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».





— Линия Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань наиболее загруженная на БАМе, поэтому на всем ее протяжении строится второй путь, а на следующем этапе будет выполнена электрификация, — сказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Перегон Дюанка — Токи проходит в прижимах к побережью Татарского пролива. Поэтому механизаторам пришлось переработать более 820 тысяч кубометров скального грунта. Учитывая сложный рельеф местности и близость морского побережья, железнодорожники проложили второй путь не рядом с действующим, а на некотором удалении от него. На перегоне, помимо укладки рельсошпальной решетки, было построено три моста, в числе которых мост-эстакада длиной 264 метра на подходе к станции Токи у побережья бухты Мучке.







Всего на втором этапе развития Восточного полигона строители проложат 360 километров вторых путей между Комсомольском-на-Амуре и Советской Гаванью. После их открытия пропускная способность линии увеличится с 33 до 58 пар поездов в сутки.

