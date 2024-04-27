МАРТ изменил пакет документов для согласования цен

В частности, скорректирован перечень документов, а также формы заявлений и маркетингового анализа, представляемых для согласования повышения отпускных цен на товары. Теперь бизнес должен будет представить заявление, плановую калькуляцию с расшифровкой статей затрат, сравнительный анализ предлагаемой калькуляции с действующими и фактическими расчетами, маркетинговый анализ, пояснительную записку, в которой указываются сведения о фактической рентабельности реализованной продукции на внутренний рынок, а также о принятых мерах по снижению себестоимости.