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МАРТ изменил пакет документов для согласования цен

Министерство антимонопольного регулирования и торговли внесло изменения в перечни и формы документов, необходимых для согласования установления и повышения отпускных цен на товары. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Freepik

В частности, скорректирован перечень документов, а также формы заявлений и маркетингового анализа, представляемых для согласования повышения отпускных цен на товары. Теперь бизнес должен будет представить заявление, плановую калькуляцию с расшифровкой статей затрат, сравнительный анализ предлагаемой калькуляции с действующими и фактическими расчетами, маркетинговый анализ, пояснительную записку, в которой указываются сведения о фактической рентабельности реализованной продукции на внутренний рынок, а также о принятых мерах по снижению себестоимости.

Кроме того, изменены формы информирования госорганами субъектов хозяйствования о принятых решениях согласования регулируемых отпускных цен на товары. Утверждена новая форма уведомления производителями об установлении отпускных цен на новые потребительские товары.

Постановление № 18 вступает в силу после опубликования.

экономика