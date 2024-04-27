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ФАС запросила у «Уральских авиалиний» пояснение о ценообразовании

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила несколько ведущих авиакомпаний, в том числе уральских объяснить, как складываются цены на билет. По данным ФАС, письма были направлены в адрес компаний «Уральские авиалинии», UTair, «Аэрофлот», «Победа», NordWind, Smartavia.

Источник: РИА "Новости"

По данным ФАС, пассажиры жалуются на рост стоимости авиабилетов и проведенный анализ динамики цен показал, что формирование цены на отдельных маршрутах не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования.

Как указано в сообщении ФАС, служба попросила представить пояснения относительно проводимой ценовой политики, анализ роста стоимости авиабилетов и направить в антимонопольную службу коммерческую политику, определяющую ценообразование на 2023−2024 годы. Отмечается, что полученные ответы сейчас анализируются.

«Ведомство напоминает, что признаки злоупотребления доминирующим положением являются основанием для проведения анализа экономической обоснованности повышения цен и принятия мер антимонопольного реагирования», — прокомментировали в ФАС.

ФАС