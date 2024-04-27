ФАС запросила у «Уральских авиалиний» пояснение о ценообразовании

По данным ФАС, пассажиры жалуются на рост стоимости авиабилетов и проведенный анализ динамики цен показал, что формирование цены на отдельных маршрутах не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования.
Как указано в сообщении ФАС, служба попросила представить пояснения относительно проводимой ценовой политики, анализ роста стоимости авиабилетов и направить в антимонопольную службу коммерческую политику, определяющую ценообразование на 2023−2024 годы. Отмечается, что полученные ответы сейчас анализируются.
«Ведомство напоминает, что признаки злоупотребления доминирующим положением являются основанием для проведения анализа экономической обоснованности повышения цен и принятия мер антимонопольного реагирования», — прокомментировали в ФАС.