ФАС запросила у «Уральских авиалиний» пояснение о ценообразовании

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила несколько ведущих авиакомпаний, в том числе уральских объяснить, как складываются цены на билет. По данным ФАС, письма были направлены в адрес компаний «Уральские авиалинии», UTair, «Аэрофлот», «Победа», NordWind, Smartavia.