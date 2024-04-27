В Самаркандской области вновь повысили тарифы за вывоз мусора

Такое решение приняли депутаты областного Кенгаша на 98 сессии, утвердив новый размер обязательных тарифов за сбор и вывоз бытовых отходов исходя из заключений и обращений соответствующих ведомств. Повышение тарифов должно повысить качество услуг, улучшить экологическую ситуацию и санитарное состояние в махаллях.
Теперь с одного человека в Самарканде и Самаркандском районе будут взимать 5 600 сумов в месяц. В Каттакургане и других районах области эта сумма составит 4 624 сума в месяц.
Повышение цен на сбор и вывоз бытовых отходов в Самаркандской области происходит во второй раз за последние пять месяцев — об установлении единых тарифов за эти услуги в регионе стало известно в конце ноября 2023 года.