Свердловский губернатор поднял штрафы за неоплаченную парковку

Штрафовать будут водителей, которые не заплатили за платную парковку на дорогах общего пользования местного значения. Теперь наказание составит от 3 до 4 тыс. рублей. Ранее штраф был от 1 до 3 тыс. рублей.
Отдельная мера предусмотрена для тех, чье нарушение зафиксировали «специальные технические средства в автоматическом режиме». В таком случае штраф теперь составит 3 тыс. рублей вместо 1 тыс.
ЕАН писал, что в конце прошлого года вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков анонсировал увеличение размера штрафа за неправильную или неоплаченную парковку. С таким заявлением он выступил на заседании комиссии по МСУ Екатеринбургской городской думы.
По его словам, хотя за парковочные места платят 80% водителей, однако в целом собираемость составляет около 30−40%. Начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева подкрепила заявление Корюкова цифрами. По ее словам, парковочные зоны в городе так и не вышли на самоокупаемость. На их содержание из городского бюджета выделят 54 млн рублей. Система платных парковок появилась в Екатеринбурге около десяти лет назад, но активно штрафовать горожан за неоплату стоянки начали с прошлого года.