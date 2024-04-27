Свердловский губернатор поднял штрафы за неоплаченную парковку

По его словам, хотя за парковочные места платят 80% водителей, однако в целом собираемость составляет около 30−40%. Начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева подкрепила заявление Корюкова цифрами. По ее словам, парковочные зоны в городе так и не вышли на самоокупаемость. На их содержание из городского бюджета выделят 54 млн рублей. Система платных парковок появилась в Екатеринбурге около десяти лет назад, но активно штрафовать горожан за неоплату стоянки начали с прошлого года.