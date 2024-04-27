Повышенную пенсию получают 86,4 тыс воронежцев: кому ее назначают

При достижении 80 лет пенсионерам выплачивается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в двойном размере. В Воронежской области ее сейчас получают 86 415 человек. С 1 января 2024 года ее размер был проиндексирован и составляет 8 134 рубля. Когда пенсионеру исполняется 80 лет, выплата возрастает до 16 269 рублей в месяц. О назначении повышенной пенсии подробно рассказали в воронежском отделении Социального фонда России (СФР) в пятницу, 26 апреля.
— Гражданам не требуется обращаться с заявлением в СФР — специалисты все сделают самостоятельно по имеющимся в отделении данным. Пенсия в повышенном размере будет выплачиваться со следующего месяца после исполнения 80 лет. Тогда же будет перечислена разовая доплата за предшествующий период. Например, пенсионер отмечает юбилей 25 апреля. Повышенная пенсия придет ему в мае с доплатой за 5 дней апреля. Далее пенсия в повышенном размере будет перечисляться ежемесячно в установленные сроки, — пояснили в организации.
В СФР также напомнили, что рассчитывать на увеличение выплат могут не только воронежцы, получающие страховую пенсию по старости. Пенсионерам с инвалидностью I группы фиксированная выплата в двойном размере назначается с момента установления инвалидности — независимо от возраста. Поэтому при достижении 80 лет пенсия для этой категории граждан остается прежней.
— Законом не предусмотрено удвоение фиксированной выплаты для получателей страховых пенсий по потере кормильца, а также социальных пенсий, — подчеркнули в СФР.
Для получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца по достижении 80 лет в Соцфонде без дополнительных заявок производят расчет более выгодного варианта пенсионного обеспечения. Если переход на страховую пенсию по старости приведет к увеличению размера выплат, то жителя региона проактивно переведут на этот вид пенсии.
— Также гражданам, достигшим 80 лет, без подтверждения нуждаемости ухода может быть установлена компенсационная выплата в размере 1,2 тыс. рублей ежемесячно. Она устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, не стоящему на учете в службе занятости и не являющемуся получателем пенсии, — добавили в региональном отделении Социального фонда.
Для назначения компенсационной выплаты необходимо, чтобы пенсионер подал заявление о согласии на уход за ним конкретным лицом, а также заявление этого лица. Тот, кто ухаживает, может не быть родственником и не жить вместе с пенсионером. Гражданину при этом будет начисляться страховой стаж за время ухода и пенсионный коэффициент 1,8 за каждый год.
Ранее в СФР объяснили воронежцам, как получить пенсионные накопления умершего родственника. Всего с начала 2024 года воронежское отделение Соцфонда выплатило 646 наследникам пенсионные накопления на общую сумму более 29 млн рублей. В среднем размер выплаты на одного человека составил 45 тыс. рублей, а ее максимальный размер достиг 808 тыс. рублей.