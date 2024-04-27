Повышенную пенсию получают 86,4 тыс воронежцев: кому ее назначают

Для назначения компенсационной выплаты необходимо, чтобы пенсионер подал заявление о согласии на уход за ним конкретным лицом, а также заявление этого лица. Тот, кто ухаживает, может не быть родственником и не жить вместе с пенсионером. Гражданину при этом будет начисляться страховой стаж за время ухода и пенсионный коэффициент 1,8 за каждый год.