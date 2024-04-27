Евросоюз выделил 6 миллионов евро для развития сельского хозяйства Узбекистана

Благодаря гранту стране удастся воплотить Национальную стратегию продовольственной безопасности и здорового питания и Руководство по программному бюджетированию. Вместе с грантом Европейский Союз предоставил техническую помощь Министерству сельского хозяйства в планировании реформ.
Отметим, что Евросоюз является основным поставщиком для агропродовольственного сектора Узбекистана. В частности, на поддержку реализации Национальной стратегии развития сельского хозяйства на 2020−2030 годы будет выделено 20 миллионов евро. Помимо этого, Европейский Союз уже поддержал реформы агросектора с 2020 по 2023 годы в размере 32,5 миллионов евро.
"Аграрный сектор очень важен для экономики Узбекистана и является основным источником занятости для граждан.
Семейные фермерские хозяйства выращивают основную часть мяса и овощей для жителей Узбекистана. Поэтому мы фокусируемся на реформах, которые позволят этим фермам процветать, помогут адаптироваться к изменяющемуся климату и беречь окружающую среду", — Шарлотта Адриан, посол Европейского Союза в Узбекистане.
Цель поддержи от Евросоюза — вывести народ Узбекистана на рынок, который обеспечит больше рабочих мест и доходов, расширить доступ к безопасным и питательным продуктам питания и к устойчивому агропродовольственному сектору.