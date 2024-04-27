Евросоюз выделил 6 миллионов евро для развития сельского хозяйства Узбекистана

Отметим, что Евросоюз является основным поставщиком для агропродовольственного сектора Узбекистана. В частности, на поддержку реализации Национальной стратегии развития сельского хозяйства на 2020−2030 годы будет выделено 20 миллионов евро. Помимо этого, Европейский Союз уже поддержал реформы агросектора с 2020 по 2023 годы в размере 32,5 миллионов евро.