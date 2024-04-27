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За ТЦ «Мега» построят новые заводы

В Самаре выбрали площадку для строительства индустриального парка. Она располагается за ТЦ «Мега», между Крутыми Ключами и поселком Козелки. Об этом в интервью «Волга Ньюс» рассказал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.

«Создание индустриального парка предусмотрено стратегией комплексного развития Самары на период до 2025 года. Совместно с региональным правительством начата работа над проектом. Концепция пребывает в стадии обсуждения. В рамках проекта планируется создание более шести тысяч рабочих мест».

рассказал Владислав Зотов

Задача властей — подготовить инфраструктуру для будущих предприятий. Сроки отбора потенциальных резидентов пока не объявили. Инвесторы смогут разместить на территории индустриального парка свои производства и получить налоговые льготы.

В Самарской области уже есть несколько аналогичных площадок: «Преображенка» и «Преображенка 2», «Чапаевск», «Новосемейкино» и ОЭЗ «Тольятти».

строительство