За ТЦ «Мега» построят новые заводы

«Создание индустриального парка предусмотрено стратегией комплексного развития Самары на период до 2025 года. Совместно с региональным правительством начата работа над проектом. Концепция пребывает в стадии обсуждения. В рамках проекта планируется создание более шести тысяч рабочих мест».
Задача властей — подготовить инфраструктуру для будущих предприятий. Сроки отбора потенциальных резидентов пока не объявили. Инвесторы смогут разместить на территории индустриального парка свои производства и получить налоговые льготы.
В Самарской области уже есть несколько аналогичных площадок: «Преображенка» и «Преображенка 2», «Чапаевск», «Новосемейкино» и ОЭЗ «Тольятти».