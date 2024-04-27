За ТЦ «Мега» построят новые заводы

В Самаре выбрали площадку для строительства индустриального парка. Она располагается за ТЦ «Мега», между Крутыми Ключами и поселком Козелки. Об этом в интервью «Волга Ньюс» рассказал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.