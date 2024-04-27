Мэр Орлов показал трамвай «Кастор», который выйдет на дороги Екатеринбурга

По словам господина Орлова, обкатку «Кастор» будет проходить по маршруту № 18. «Специалисты “Гортранса” тщательно изучат характеристики. Оценят, как машина ведет себя на ходу. Тестовая эксплуатация должна в итоге показать, насколько трамвай подходит нам с технической стороны», — рассказал он.