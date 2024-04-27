Мэр Орлов показал трамвай «Кастор», который выйдет на дороги Екатеринбурга

По словам господина Орлова, обкатку «Кастор» будет проходить по маршруту № 18. «Специалисты “Гортранса” тщательно изучат характеристики. Оценят, как машина ведет себя на ходу. Тестовая эксплуатация должна в итоге показать, насколько трамвай подходит нам с технической стороны», — рассказал он.
Трехсекционные трамваи модели 71−639 «Кастор» в столицу Урала поставит Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Длина трамвая составляет чуть более 25 м, полная вместимость — 261 пассажир. В низкопольных салонах трамваев установлены 64 сидячих места.
Напомним, в октябре стало известно, что мэрия Екатеринбурга планирует заключить концессионное соглашение с компанией «Мовиста» на покупку 80 новых трамваев. Речь идет о 20 двухсекционных и 60 новых трехсекционных вагонов.