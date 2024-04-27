Сезонный поезд свяжет Волгоград и Симферополь с 28 апреля

На майские праздники 2024 из Волгограда в Крым пустят сезонный поезд, сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ). Поезд 585/586 из Симферополя в первый рейс отправится 28 апреля, из Волгограда на море уехать можно прямым поездом с 30 апреля. Курсировать поезд Волгоград — Симферополь будет через день весь летний сезон.
Из Волгограда поезд в Крым будет уходить утром в 7.20, в Симферополе туристы окажутся на следующий день в 8.50. Из столицы Крыма состав отправляется в 20.30 с прибытием в Волгоград на следующий день в 22.44.
Туристический поезд будет с плацкартными и купейными вагонами, с собой на отдых можно будет взять и домашнего питомца. Маршрут пройдет через Сальск, Краснодар и Тамань. В Крыму поезд из Волгограда будет останавливаться в Керчи, Багерове, Семи Колодезях, Владиславовке и Джанкое.