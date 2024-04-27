Сезонный поезд свяжет Волгоград и Симферополь с 28 апреля

Туристический поезд будет с плацкартными и купейными вагонами, с собой на отдых можно будет взять и домашнего питомца. Маршрут пройдет через Сальск, Краснодар и Тамань. В Крыму поезд из Волгограда будет останавливаться в Керчи, Багерове, Семи Колодезях, Владиславовке и Джанкое.