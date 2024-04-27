Садоводы Сурхандарьинского оазиса собрали ранний урожай абрикосов

В Термезском районе Сурхандарьинской области возделывают интенсивные сады на холмистых землях, которые не использовались годами. На 102 гектарах используется технология капельного орошения, благодаря которой можно получить отличный урожай разных сортов абрикоса — микадо, магадант, калорода.
Саженцы этих ранних и высокоурожайных плодов были привезены из-за границы и быстро адаптировались к местному климату.
Садоводы планируют экспортировать около 1,5 тысячи тонн абрикосов в Россию, поскольку качество фруктов отвечает мировым стандартам.