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Садоводы Сурхандарьинского оазиса собрали ранний урожай абрикосов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Агрокомпания в Сурхандарье создала интенсивные сады на холмистых землях и уже собрала ранний урожай абрикосов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В Термезском районе Сурхандарьинской области возделывают интенсивные сады на холмистых землях, которые не использовались годами. На 102 гектарах используется технология капельного орошения, благодаря которой можно получить отличный урожай разных сортов абрикоса — микадо, магадант, калорода.

Саженцы этих ранних и высокоурожайных плодов были привезены из-за границы и быстро адаптировались к местному климату.

Садоводы планируют экспортировать около 1,5 тысячи тонн абрикосов в Россию, поскольку качество фруктов отвечает мировым стандартам.

экономика
сельское хозяйство