В майские праздники 2024 изменится график выплаты пенсий и пособий в Пермском крае

В отделении Социального фонда России по Пермскому краю рассказали, как изменится график выплаты пенсий и социальных пособий в связи с майскими праздниками 2024. В период нерабочих дней доставка пенсий и пособий будет осуществляться со 2 мая в соответствии с установленным графиком и с учетом режима работы почтовых отделений.