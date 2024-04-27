В майские праздники 2024 изменится график выплаты пенсий и пособий в Пермском крае

В отделении Социального фонда России по Пермскому краю рассказали, как изменится график выплаты пенсий и пособий в майские праздники 2024.
В мае 2024 пермяков ждут длинные выходные, объявленные в честь двух праздников: Праздника Весны и Труда, а также Дня Победы. Первый период праздничных дней продлится с 28 апреля по 1 мая, второй — с 9 по 12 мая.
В отделении Социального фонда России по Пермскому краю рассказали, как изменится график выплаты пенсий и социальных пособий в связи с майскими праздниками 2024. В период нерабочих дней доставка пенсий и пособий будет осуществляться со 2 мая в соответствии с установленным графиком и с учетом режима работы почтовых отделений.
График доставки пенсий и социальных выплат с учетом режима работы почтовых отделений.
Если деньги приходят на банковскую карточку, то они поступят по графику с учетом выходных и праздничных дней. Так, 3 мая 2024 года за апрель перечислят:
— единое пособие,
— пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки,
— выплаты на первого ребенка от 0 до 3 лет,
— ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет,
— некоторые иные ежемесячные выплаты (в том числе гражданам, подвергшимся воздействию радиации; военнослужащим и членам их семей).
График выплаты пенсий и социальных пособий в Пермском крае в майские праздники 2024.
8 мая 2024 года перечислят пособия работающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет за апрель 2024 года.
В связи с тем, что дата перечисления ежемесячной выплаты из средств материнского капитала выпадает на выходной день — 5 мая, деньги на банковские карты получателей переведут досрочно — 3 мая 2024 года.
Пенсии на счета и банковские карты жителям Прикамья поступят согласно установленному графику выплаты — 8, 15 и 23 мая 2024 года.
Подробную информацию о выплатах можно уточнить по бесплатному номеру регионального контакт-центра 8−800−200−08−82. Звонки принимаются с понедельника по четверг — с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 16.45, без перерыва.