В Перми вместо прокатных электросамокатов появились электровелосипеды

— Безусловно, мы надеемся, что они вернутся. Просто потому, что мы получаем огромное количество обращений от жителей города — наших пользователей, которые за эти годы привыкли передвигаться на электросамокатах. Конечно, электровелосипед будет для них альтернативной возможностью, но есть много тех, кто привык, и кому комфортней ездить именно на электросамокате. Нам кажется, что ограничения, которые были приняты, не могут считаться законными, поэтому мы сейчас проводим процедуру обжалования. Пока нет никакого конкретного решения, и мы не можем сказать, сколько времени эти процедуры займут. А чтобы предоставить жителям города возможность перемещаться на мобильном транспорте, а не возвращаться в автомобили и общественный транспорт, мы решили вывести в город электровелосипеды. Но при этом надеемся, что нам удастся найти общий язык и решить вопрос и по возвращению электросамокатов на улицы Перми.