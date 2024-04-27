В Перми вместо прокатных электросамокатов появились электровелосипеды

За два минувших года электросамокаты стали частью привычного облика Перми, но из-за ДТП и большого количества жалоб от пермяков, опасающихся ходить по тротуарам, мэрия ужесточила требования к их парковке.
На территории общего пользования электросамокаты должны были размещаться исключительно на велосипедных парковках, причем, в центральном планировочном районе парковок для них не предусматривалось.
И вот как только потеплело и электросамокаты появились на улицах Перми, администрация — за нарушение правил парковки — эвакуировала СИМ (средства индивидуальной мобильности, — Ред.) на штрафстоянку. Теперь за каждый увезенный самокат компаниям кикшеринга придется платить штраф в размере 1500 рублей и стоимость хранения за день — 100 рублей в сутки.
Однако очень быстро вместо электросамокатов на улицах города начали появляться электровелосипеды. Как их арендовать, где и с какой скоростью ездить? Ответы на вопросы, связанные с появлением новых двухколесных средств передвижения, дал читателям «Комсомольской правды» пресс-секретарь сервиса кашеринга Whoosh Денис Балакирев.
1. Сколько будет электровелосипедов и где их брать в аренду?
— Для начала на улицах Перми появится 200 электровелосипедов. Когда мы получим обратную связь от пользователей, то планируем увеличивать их количество. Электросамокаты запретили парковать в центральном планировочном районе Перми, но мы предполагаем, что зона для поездок на электровелосипедах нашего сервиса будет совпадать с той зоной, которая была у электросамокатов. Это будет большая часть Перми, включая центр города. Здесь важно сказать, что электровелосипеды — по правилам дорожного движения — это не средства индивидуальной мобильности, и в отношении них не действуют ограничения на места парковок. То есть, нет никаких препятствий, чтобы ездить на электровелосипедах по центру Перми.
2. Где их парковать?
— Парковать электровелосипеды можно будет только в тех местах, где расположены точки парковки, отмеченные на карте приложения. Соответственно, мы скорректируем карту парковок и выберем такие места, где велосипеды точно никому не будут мешать.
4. С какой скоростью можно передвигаться?
— Скорость электровелосипеда будет ограничена до 20 километров в час. Электровелосипед немного больше, чем был электросамокат, но не настолько, чтобы негативно сказаться на городском пространстве. Представленная в Перми модель достаточно компактная, у нее есть корзинка спереди, чтобы пользователь мог положить туда сумку, покупки или ноутбук.
4. Нужно ли крутить педали?
У электровелосипеда нет курка или кнопки, которую — как на электросамокате — нажмешь и едешь. Чтобы продолжать движение, все-таки необходимо крутить педали. Однако делать это нужно гораздо реже, чем, если бы вы ехали на обычном велосипеде.
5. Какие преимущества у электровелосипеда?
— В Москве и Санкт-Петербурге электровелосипеды работают уже не первый сезон, и это достаточно популярный способ передвижения. Но как показывает опыт, у них есть своя специфика: когда есть выбор между электровелосипедом и электросамокатом, для короткой поездки — до 3 километров — пользователи предпочитают брать электросамокаты. Для более продолжительных поездок обычно используются велосипеды.
Возможно, это личные предпочтения: кому-то больше нравится стоять, но возможно, речь идет и о комфорте: на электровелосипеде человек передвигается сидя, и это более удобно, чем стоять на самокате.
6. Где можно ездить на электровелосипедах?
Правила дорожного движения для электровелосипедов отличаются от тех, которые действуют в отношении электросамокатов.
— Если говорить об их главном отличии, то основное место для передвижения на электровелосипеде — это велодорожка. Если она есть, то необходимо ехать по велодорожке или велополосе. Если велодорожки нет, то по правилам дорожного движения ехать нужно не по тротуару, а по обочине автомобильной дороги, но встраиваться в автомобильный поток нельзя.
7. Нужна ли специальная экипировка?
— Учитывая ограниченную скорость, габариты и мощность электровелосипеда, в ПДД не указывается о необходимости использовать какую-либо защитную экипировку. Но, если пользователь более уверенно чувствует себя в шлеме, налокотниках и наколенниках, то можно их приобрести, чтобы периодически ездить на арендованном электровелосипеде. Отмечу, это вопрос ваших собственных ощущений и личного комфорта, а не требования Правил дорожного движения.
8. Необходимо ли закачивать новое приложение?
— Сам процесс аренды электровелосипеда абсолютно идентичен тому, что было привычно для электросамокатов. Необходимо использовать уже закаченное приложение нашего сервиса. Все велосипеды будут отражены на карте в приложении, и их можно будет найти, если в зоне вашей видимости не будет ни одного велосипеда. Начало поездки аналогичное: необходимо отсканировать QR-код. Стоимость поездки в меньшую или большую сторону будет меняться в течение дня в зависимости от спроса, района и даже заряда батареи.
9. Не окажутся ли и электровелосипеды на штрафстоянке?
— Не хотелось бы верить, что элетровелосипеды тоже окажутся на штрафстоянке. Для этого нет никаких правовых оснований. Даже если мы говорим о нововведениях в правила городского благоустройства, то они четко касаются средств индивидуальной мобильности, а элетровелосипед не относится к СИМ. Поэтому надеемся на лучшее и смотрим, как будут развиваться события.
10. Вернутся ли в Пермь электросамокаты?
— Безусловно, мы надеемся, что они вернутся. Просто потому, что мы получаем огромное количество обращений от жителей города — наших пользователей, которые за эти годы привыкли передвигаться на электросамокатах. Конечно, электровелосипед будет для них альтернативной возможностью, но есть много тех, кто привык, и кому комфортней ездить именно на электросамокате. Нам кажется, что ограничения, которые были приняты, не могут считаться законными, поэтому мы сейчас проводим процедуру обжалования. Пока нет никакого конкретного решения, и мы не можем сказать, сколько времени эти процедуры займут. А чтобы предоставить жителям города возможность перемещаться на мобильном транспорте, а не возвращаться в автомобили и общественный транспорт, мы решили вывести в город электровелосипеды. Но при этом надеемся, что нам удастся найти общий язык и решить вопрос и по возвращению электросамокатов на улицы Перми.