Из Санкт-Петербурга в Пермь отправят новые трамваи «Львенок»

«На видео — наши “Львята” производства ПК “Транспортные системы”. Уже в фирменной расцветке, бережно упакованные и готовые к отправке из Санкт-Петербурга в Пермь. Сегодня в нашу сторону должны выехать три вагона, еще два отправят после майских праздников», — написал глава региона.
Новые «Львята» оснащены всем необходимым оборудованием. Доступность для маломобильных категорий пассажиров обеспечивает стопроцентная низкопольность вагонов. Для комфорта поездок в любых погодных условиях есть отопление на холодный период и кондиционер на время высоких температур. В салонах имеются USB-зарядки для телефонов, медиапанели, перед выходом на линию будут установлены стационарные валидаторы.
«В прошлом году мы уже получили 30 новых вагонов, обновили пути на улице Куйбышева, запустили первый электробусный маршрут. Благодаря этому жители Перми получают не только повышение качества поездок, но и улучшение экологической обстановки в городе», — отметил Дмитрий Махонин.
Концессионное соглашение о модернизации трамвайного комплекса в Перми было подписано в ноябре 2022 года. ООО «Мовиста Регионы Пермь», дочерняя структура холдинга «Мовиста Регионы», стало единственным участником конкурса на право его заключения. Согласно документу, до 2025 года в Перми планируется отремонтировать 34,7 км трамвайных путей, реконструировать депо «Балатово», обновить семь тяговых подстанций и закупить для трамвайного парка города 44 новых вагона.