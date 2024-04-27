Из Санкт-Петербурга в Пермь отправят новые трамваи «Львенок»

Новые «Львята» оснащены всем необходимым оборудованием. Доступность для маломобильных категорий пассажиров обеспечивает стопроцентная низкопольность вагонов. Для комфорта поездок в любых погодных условиях есть отопление на холодный период и кондиционер на время высоких температур. В салонах имеются USB-зарядки для телефонов, медиапанели, перед выходом на линию будут установлены стационарные валидаторы.