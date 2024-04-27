Между Сочи и столицей Бахрейна начнут летать прямые рейсы

Власти рассчитывают, что маршрут «Манама — Сочи — Манама» способствует увеличению турпотока в Сочи из стран Аравийского полуострова. Также в администрации сообщили, что делегация из Бахрейна и Саудовской Аравии посетила Краснодарский край. Ответный визит представители региона нанесут в мае.