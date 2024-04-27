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Между Сочи и столицей Бахрейна начнут летать прямые рейсы

Из Сочи в столицу Бахрейна — Манаму — начнут летать прямые рейсы. Решение принято в начале апреля, сейчас туроператоры налаживают сотрудничество, заявили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Власти рассчитывают, что маршрут «Манама — Сочи — Манама» способствует увеличению турпотока в Сочи из стран Аравийского полуострова. Также в администрации сообщили, что делегация из Бахрейна и Саудовской Аравии посетила Краснодарский край. Ответный визит представители региона нанесут в мае.

«В рамках бизнес-миссии на туристической выставке в Эр-Рияде презентуют курортный потенциал региона иностранным партнерам», — рассказал врио министра курортов Кубани Михаил Зарицкий.

Власти Краснодарского края отмечают, что Сочи является важным туристическим направлением для активного продвижения РФ в рамках налаживаемого со странами Аравийского полуострова делового контакта. Это, в свою очередь, способствует развитию отношений России и стран Ближнего Востока.