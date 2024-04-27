Власти Башкирии намерены увеличить стоимость проезда в общественном транспорте

Например, на городских маршрутах оплату транспортной картой предлагают повысить до 34 рублей, сейчас он составляет 28 рубля. Таким образом, цена вырастет на 21,4%. При оплате «наличкой» проезд обойдется в 41 рубль, хотя сейчас он 33 рубля, то есть, на 24% меньше. Тариф на проезд и провоз багажа на экспресс- и полуэкспресс-автобусах, а также на спецмаршрутах чиновники предлагают увеличить с 40 до 50 рублей, то есть, на четверть или 25%.