Дизайн молдавского лея может измениться — глава Нацбанка

Летом 2017 года финрегулятор предложил на публичное обсуждение разработку дизайна монет номиналом в 1 и 2 лея. Но в итоге после полученных предложений было решено выпустить и металлические 5 и 10 леев. В конце февраля 2018 года «железные» деньги уже были введены в обращение. Впервые в истории современной Молдовы на валютном рынке страны появилась монета номиналом в два лея.