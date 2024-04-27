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Дизайн молдавского лея может измениться — глава Нацбанка

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Дизайн купюры молдавского лея может измениться, об этом журналистам сообщила глава Национального банка Молдовы Анка Драгу.

Источник: Sputnik.md

По ее словам, настоящее время существует план по изменению дизайна национальных банкнот, однако подробностей не раскрыла.

«Сейчас не буду говорить, оставим сюрпризы для будущих обсуждений этой темы, но в этом году да, мы обратим внимание на дизайн банкнот молдавского лея».

сказала Драгу прессе.

На вопрос о том, планируется ли изменить материал, из которого изготавливают банкноты, улучшить их качество, глава Нацбанка ответила, что это будет следующий этап.

«Это следующий этап, на котором мы обсудим основу, на которой печатаются банкноты, но вы увидите, что это будет очень красивый проект, совместный проект по решению того, как будут выглядеть банкноты».

отметила Драгу.

Впервые нынешний молдавский лей ввели в обращение в 1993 году. До появления национальной валюты на территории независимой Молдовы некоторое время находились в обороте советские рубли и молдавские купоны.

Летом 2017 года финрегулятор предложил на публичное обсуждение разработку дизайна монет номиналом в 1 и 2 лея. Но в итоге после полученных предложений было решено выпустить и металлические 5 и 10 леев. В конце февраля 2018 года «железные» деньги уже были введены в обращение. Впервые в истории современной Молдовы на валютном рынке страны появилась монета номиналом в два лея.

экономика