Омским медикам повысили оклады

Министр здравоохранения Артём Наркевич 27 апреля подписал приказ о повышении оклада врачам и медперсоналу Омской области. Он должен вступить в силу через десять дней после публикации.
Оклад медицинского персонала первого уровня составит 15 100 рублей, среднего медперсонала — от 15 600 до 18 600 в зависимости от квалификационного уровня.
Врачи и провизоры будут получать оклад от 28 000 до 33 000 рублей (тоже будет зависеть от квалификации). Оклад руководителей подразделений составит от 36 800 до 40 800 рублей.
Ранее мы писали, что участники Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на маршрутах, которые обслуживает СРО «Омские перевозчики». Решение об этом приняли на прошедшем недавно заседании совета общества.