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В Перми достроили проблемный дом на улице Переселенческой

В Дзержинском районе Перми завершены работы по достройке проблемного дома на ул. Переселенческой, 100 (ЖК «Весна»). Фонду защиты дольщиков Пермского края выдано заключение о соответствии здания требованиям проектной документации и разрешение на ввод в эксплуатацию.

Застройщиком ЖК «Весна» ранее выступал холдинг «Камская долина». Комплекс включает в себя четыре дома, один дом застройщик успел сдать, оставшиеся три попали в перечень проблемных. В феврале 2021 года завершилось обследование технического состояния проблемных домов, объекты признаны пригодными для достройки. Решение о достройке домов ЖК «Весна» принял федеральный фонд защиты прав дольщиков.

В новый тринадцатиэтажный дом общей жилой площадью 9 тыс. кв. м. переедут 146 человек. Всего в здании расположено 155 квартир. Передача ключей начнется с 13 мая.

В ближайшее время ожидается ввод еще одного дома в этом жилом комплексе по ул. Углеуральской, 25. Сейчас там завершается устранение замечаний и проходят итоговые проверки Инспекции строительного надзора.

недвижимость