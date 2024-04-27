В Перми достроили проблемный дом на улице Переселенческой

Застройщиком ЖК «Весна» ранее выступал холдинг «Камская долина». Комплекс включает в себя четыре дома, один дом застройщик успел сдать, оставшиеся три попали в перечень проблемных. В феврале 2021 года завершилось обследование технического состояния проблемных домов, объекты признаны пригодными для достройки. Решение о достройке домов ЖК «Весна» принял федеральный фонд защиты прав дольщиков.
В новый тринадцатиэтажный дом общей жилой площадью 9 тыс. кв. м. переедут 146 человек. Всего в здании расположено 155 квартир. Передача ключей начнется с 13 мая.
В ближайшее время ожидается ввод еще одного дома в этом жилом комплексе по ул. Углеуральской, 25. Сейчас там завершается устранение замечаний и проходят итоговые проверки Инспекции строительного надзора.