В Перми достроили проблемный дом на улице Переселенческой

Застройщиком ЖК «Весна» ранее выступал холдинг «Камская долина». Комплекс включает в себя четыре дома, один дом застройщик успел сдать, оставшиеся три попали в перечень проблемных. В феврале 2021 года завершилось обследование технического состояния проблемных домов, объекты признаны пригодными для достройки. Решение о достройке домов ЖК «Весна» принял федеральный фонд защиты прав дольщиков.