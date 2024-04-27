Мэрия объяснила, почему в Омске не будет ночных автобусов

Глава дептранса Вадим Кормилец в интервью, данном порталу Om1.ru полтора года назад, приводил ещё один аргумент: по его словам, если бы такие маршруты были востребованы, их уже освоили бы частные перевозчики. Вместе с тем опрос, который мы проводили ещё пять лет назад, говорит, что сама тема круглосуточных автобусов и троллейбусов омичам интересна.