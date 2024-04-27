Мэрия объяснила, почему в Омске не будет ночных автобусов

На ближайшем заседании транспортного комитета Горсовета депутаты планируют поговорить о ночном транспорте. Народные избранники спросили мэрию, планируется ли в Омске запуск круглосуточных маршрутов, и получили официальный ответ.
Департамент транспорта изучил вопрос и пришёл к выводу, что организовать ночной общественный транспорт не получится. На то есть несколько причин:
транспортные предприятия испытывают серьёзную нехватку водителей (почти 200 человек на автобусах и чуть меньше сотни на трамваях с троллейбусами), поэтому выделить сотрудников на ночные рейсы не получится бюджет не потянет дополнительные расходы, которые, по оценкам мэрии, только на два ночных маршрута (24 автобус и 4 троллейбус) составят порядка 50 миллионов в год пассажиропоток к вечеру существенно снижается, поэтому не сможет окупить ночные рейсы.
Глава дептранса Вадим Кормилец в интервью, данном порталу Om1.ru полтора года назад, приводил ещё один аргумент: по его словам, если бы такие маршруты были востребованы, их уже освоили бы частные перевозчики. Вместе с тем опрос, который мы проводили ещё пять лет назад, говорит, что сама тема круглосуточных автобусов и троллейбусов омичам интересна.