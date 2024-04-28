Бегущие по волнам. Экскурсии по Байкалу на теплоходе начнутся в мае

Отправиться в круиз по Байкалу? Это возможно! С мая начинается навигация и из Иркутска будут отправляться суда. Экскурсионные теплоходы будут курсировать более чем по 10 маршрутам. Irk.aif.ru узнавали подробности. На западном побережье отправиться на экскурсию по Байкалу можно будет из посёлка Листвянка или из Иркутска с причала «Ракета».
Экскурсия по Байкалу: море впечатлений за один день.
В этом году первый экскурсионный маршрут на озере заработает с 26 мая. Желающих ждёт однодневная экскурсия по Байкалу, Экскурсия по тур из Иркутска в Большие Коты — посёлок с уникальной историей. Сначала типичная рыбацкая деревушка побывала центром золотодобычи на Байкале. Затем получила известность среди лимнологов всего мира как научно-исследовательский центр самого глубокого озера на Земле. В будущем Большие Коты, скорее всего, опять станут центром, на этот раз — туристическим.
Отправление из Иркутска — в 11 часов утра, окончание экскурсии и возращение в город — в 19.30. Вояж совершается один раз в неделю — по воскресеньям. Типичный график работы всех однодневных туров на Байкале. В первое воскресенье лета — 2 июня — открываются круизные экскурсии вдоль Кругобайкальской железной дороги, которую в царские времена называли «золотой пряжкой в стальном поясе России». Здесь прорублено в пять раз больше горных тоннелей, чем на всём протяжении Байкало-Амурской магистрали.
"Путешествие по озеру предусматривает две остановки — на мысах Толстый и Половинный, — рассказывает представитель одного из организаторов тура Наталья Кучинская. — Есть время для пеших прогулок по КБЖД.
Экскурсия по Байкалу: «Всё включено».
С 7 июня начнут работать однодневные туры на остров Ольхон. На автомобильном транспорте за день такое путешествие из Иркутска, с учётом ожидания парома, не совершить. А вот быстроходный теплоход с подобной задачей справляется. На острове судно заходит в бухту Загли, далее — трансфер автобусом до посёлка Хужир, экскурсии по южному Ольхону. Вечером — обратно.
Можно пересечь Байкал с запада на восток и посетить посёлок Танхой, расположенный прямо напротив Листвянки на противоположном берегу озера. Вас ждёт экскурсия в визит-центр Байкальского биосферного заповедника и прогулка по экотропе в предгорье древнего хребта Хамар-Дабан. Однодневный тур Иркутск — Танхой начнёт работать с 3 июля. В стоимость подобных путешествий, помимо билета на теплоход, входят услуги гида и обед. Ценник — от 4 000 рублей.
С третьей декады мая заработают и многодневные водные круизы. Они длятся по 6, 7, 8 дней. Туристам покажут основные достопримечательности Байкала. По волнам предстоит пройти от 800 до 1 200 км в зависимости от продолжительности вояжа. Билет по типу «всё включено» обойдётся минимум в 115 тыс. рублей.
«Сейчас мы занимаемся строительством круизного лайнера на 144 посадочных места, высотой с пятиэтажку, — говорит заместитель директора одного из крупных перевозчиков на Байкале Сергей Кошкин. — Это будет самое большое судно на озере с четырёхзвёздочным отелем на борту. Лайнер специально спроектирован под эксплуатацию на Байкале. На маршруты выпустим его в 2027 году».
КСТАТИ.
Байкальский флот насчитывает более 300 крупных судов: прогулочных, пассажирских, буксирных, научно-исследовательских и других. Ежегодно они сдают на очистку около 1 000 тонн нефтесодержащей и хозбытовой воды, сообщает Минприроды РФ. Озеро также бороздят порядка 2,5 тыс. маломерных судов (с длиной менее 20 метров и вместимостью не более 12 человек). Значительная часть «маломерок» — 2,1 тыс. — зарегистрирована в Иркутской области.