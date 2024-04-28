Бегущие по волнам. Экскурсии по Байкалу на теплоходе начнутся в мае

В этом году первый экскурсионный маршрут на озере заработает с 26 мая. Желающих ждёт однодневная экскурсия по Байкалу, Экскурсия по тур из Иркутска в Большие Коты — посёлок с уникальной историей. Сначала типичная рыбацкая деревушка побывала центром золотодобычи на Байкале. Затем получила известность среди лимнологов всего мира как научно-исследовательский центр самого глубокого озера на Земле. В будущем Большие Коты, скорее всего, опять станут центром, на этот раз — туристическим.