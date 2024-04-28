Названы адреса 40 сельскохозяйственных ярмарок в Волгограде

С приходом дачного сезона в Волгограде откроют около 40 сельскохозяйственных ярмарок. Кроме того, широкий выбор сельхозпродукции будет доступен для покупателей на рынках города и в рыночных торговых комплексах.
По информации городской администрации, все товары, представленные на прилавках, проходят строгий санитарно-ветеринарный контроль. Примерно 10% торговых площадей выделено для местных производителей, садоводов и дачников.
По ссылке представлены адреса площадок, где волгоградцы и гости города-героя смогут приобрести свежую сельхозпродукцию.
Отметим, что, в целях обеспечения населения качественной сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам и поддержки местных производителей, по поручению губернатора Андрея Бочарова в Волгоградской области эффективно внедряются различные форматы торговли, включая ярмарки.