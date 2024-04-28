Иркутская область получила признание за достижения в цифровизации строительства

Высокую оценку экспертов получил опыт региона по внедрению информационной системы управления проектами (ИСУП) для заказчиков и застройщиков. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
ИСУП представляет собой единый сервис для хранения, обработки и анализа информации обо всех объектах строительства. Система позволяет эффективно планировать проекты, распределять ресурсы и управлять изменениями, что способствует повышению производительности и качества проводимых работ.
— Цифровизация строительной отрасли представляет огромный потенциал для улучшения производительности, сокращения затрат и повышения качества проводимых работ. Мы продолжим внедрять и расширять цифровые решения, которые помогут создать благоприятную экосистему для развития цифровых технологий в сфере строительства, — отметил министр строительства региона Александр Галкин.