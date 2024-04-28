На северо-западе Челябинска построят новую дорогу

Строительство запланировано на улице 250-летия Челябинска от улицы Академика Королёва до Северной. Там планируют обустроить проезжую часть и тротуары, сети ливневой канализации и наружного освещения, а также озеленение. Все работы должны завершить в августе 2025 года.