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На северо-западе Челябинска построят новую дорогу

В челябинском микрорайоне «Тополиная аллея» с 30 апреля начнётся строительство новой дороги на улице 250-летия Челябинска. В городской администрации предупредили о закрытии движения и рассказали о планах реализации проекта.

Источник: пресс-служба администрации Челябинска

Строительство запланировано на улице 250-летия Челябинска от улицы Академика Королёва до Северной. Там планируют обустроить проезжую часть и тротуары, сети ливневой канализации и наружного освещения, а также озеленение. Все работы должны завершить в августе 2025 года.

— С 30 апреля и до завершения работ на участке от дома № 77 по улице 250-летия Челябинска до улицы Северной будет закрыто движение, — прокомментировали в мэрии. — Просим водителей учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Строительство новой дороги также началось в челябинском микрорайоне «Парковый». Она появится на улице Хариса Юсупова от дома № 62 до улицы Скульптора Головницкого.