В Беларуси бюджет прожиточного минимума увеличится с 1 мая 2024

Сообщается, что для трудоспособного населения бюджет прожиточного минимума с 1 мая составит 448,99 рубля. Для белорусских пенсионеров размер БПМ с указанной даты будет 303,03 рубля. В Минтруда отметили, что для детей до трех лет сумма БПМ окажется 264,93 рубля. Говорится, что бюджет прожиточного минимума для детей от трех до шести лет с 1 мая составит 354,32 рубля. Что касается детей от шести до 18 лет, то указывается 413,07 рубля.