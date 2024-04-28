В Беларуси бюджет прожиточного минимума увеличится с 1 мая 2024 года, проинформировали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве уточнили, что новый размер бюджета прожиточного минимума будет действовать по 31 июля. Сказано, что в среднем БПМ на душу населения в сравнении со значением, установленным с 1 февраля 2024 года, увеличится на 2,9% и составит 418,73 рубля.
Сообщается, что для трудоспособного населения бюджет прожиточного минимума с 1 мая составит 448,99 рубля. Для белорусских пенсионеров размер БПМ с указанной даты будет 303,03 рубля. В Минтруда отметили, что для детей до трех лет сумма БПМ окажется 264,93 рубля. Говорится, что бюджет прожиточного минимума для детей от трех до шести лет с 1 мая составит 354,32 рубля. Что касается детей от шести до 18 лет, то указывается 413,07 рубля.