Беларусь попала в рейтинг стран мира с самыми низкими ценами на такси

Согласно рейтингу, Беларусь оказалась в списке из 96 стран мира на 89 по стоимости такси. Так, один километр обходится в 0,31 доллара. Такая же стоимость одного километра такси в Армении и Индонезии. В указанном рейтинге Россия оказалась на 86 месте, где один километр стоит 0,33 доллара. Выяснилось, что самое дешевое такси на Филиппинах, где один километр такси стоит 0,24 доллара. А вот самое дорогое такси оказалось в Швейцарии. В этой стране проехать один километр на такси стоит 4,39 доллара.