В Волгограде обнаружили 25 кг подозрительной икры воблы

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, специалисты ведомства во время изучения данных системы «Меркурий» обнаружили нарушения законодательства в сфере ветеринарии, которые были допущены на площадке бизнесмена в Волгограде.
Установлено, что на площадке предпринимателя оформили сертификат на 25 кг икры воблы. При этом продукцию выработали из 8 кг мороженой рыбы, что фактически невозможно.
В результате были нарушены требования закона РФ «О ветеринарии», технического регламента и прослеживаемость пищевой продукции.
Волгоградскому предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости подобных нарушений. Бизнесмену предложили продолжить работу в соответствии с действующими законами.