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В Волгограде обнаружили 25 кг подозрительной икры воблы

Сотрудники Россельхознадзора выяснили, что волгоградский предприниматель оформил сертификаты на икру воблы, которую получили из нелогичного объема сырья.

Источник: Волгоградская правда

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, специалисты ведомства во время изучения данных системы «Меркурий» обнаружили нарушения законодательства в сфере ветеринарии, которые были допущены на площадке бизнесмена в Волгограде.

Установлено, что на площадке предпринимателя оформили сертификат на 25 кг икры воблы. При этом продукцию выработали из 8 кг мороженой рыбы, что фактически невозможно.

В результате были нарушены требования закона РФ «О ветеринарии», технического регламента и прослеживаемость пищевой продукции.

Волгоградскому предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости подобных нарушений. Бизнесмену предложили продолжить работу в соответствии с действующими законами.