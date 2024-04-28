В Башкирии начали ремонт дороги Дмитриевка — Кушнаренково

В Башкортостане приступили к ремонту дороги Дмитриевка — Кушнаренково в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). На участке около населённого пункта Старые Тукмаклы Кушнаренковского района протяженностью 3,3 км подрядная организация выполнила фрезерование, устройство выравнивающего слоя, покрытия и укрепление обочин. В ближайшее время дорожники нанесут горизонтальную разметку.
«Данная дорога обеспечивает транспортную связь для жителей множества населенных пунктов Кушнаренковского района. Местные жители просили выполнить здесь ремонт», — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.
На ремонт участка дороги Дмитриевка — Кушнаренково направят 44,3 млн рублей.
Как сообщается на сайте правительства РБ, в этом году планируется привести в нормативное состояние два участка дороги Дмитриевка — Кушнаренково общей протяженностью 6,4 км в рамках нацпроекта БКД. На ремонт этих участков направят более 123 млн рублей. Все работы планируется завершить в третьем квартале 2024 года.