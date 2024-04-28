В Башкирии начали ремонт дороги Дмитриевка — Кушнаренково

Как сообщается на сайте правительства РБ, в этом году планируется привести в нормативное состояние два участка дороги Дмитриевка — Кушнаренково общей протяженностью 6,4 км в рамках нацпроекта БКД. На ремонт этих участков направят более 123 млн рублей. Все работы планируется завершить в третьем квартале 2024 года.