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В мае в Башкирии может повыситься стоимость проезда в автобусах

Власти Башкирии хотят в мае поднять стоимость проезда в общественном транспорте.

Источник: МК.RU Уфа

Власти Башкирии хотят в мае поднять стоимость проезда в общественном транспорте. Проект о повышении предельных тарифов появился на сайте госкомитета республики по тарифам.

Как следует из документа, за одну поездку пассажиру по бессрочной пластиковой карте, единой транспортной карте или с помощью транспортного приложения придется заплатить 34 рубля. При оплате наличными и банковскими картами кондуктору или водителю — 41 рубль.

В автобусах, работающих в полуэкспрессном (скором) и экспрессном режимах движения, стоимость проезда пассажирам обойдется в 50 рублей. Столько же будет стоить билет в автобусах, ездящих по специальным маршрутам регулярных перевозок.