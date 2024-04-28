Пока ПАС «строит понятную только ей Европу», вгоняя людей в нищету, руководство Гагаузии реально помогает людям: Как в автономии получают надбавки к пенсии

«На пенсию разве что услуги оплачиваем, а дальше — думай как будешь жить! Если и есть мизерные какие-то доплаты, то всё остальное тоже повышается в цене. Я была рада этой надбавке, и приятно, что о нас заботятся. Моя дочь живёт в России, я на карточку ей перевела, и она обратно мне», — говорит жительница Чадыр-Лунги Мария Топал.