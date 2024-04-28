Пока Санду «строит Европу», руководство Гагаузии реально помогает людям.
Зимой в Молдове всю мизерную пенсию людям приходится отдавать на дрова и газ.
Пенсионерка из Чадыр-Лунги Прасковья Руссу рассказала, что она, как и тысячи других пенсионеров, подала заявление на открытие карты «Мир». Надбавку к пенсии, обещанную башканом Гагаузии, женщина получила через своих родственников в России.
«Дом старый, нужно обновлять. Полы, окна гнилые — приходится на всё тратиться. А зимний период у нас очень сложный, газ дорогой, дров не достать, проблемы есть проблемы. Спасибо моим родственникам в России, они мне помогли получить надбавку», — поведала пенсионерка.
Без помощи России и руководства Гагаузии жителям автономии не выжить.
Власть партии PAS невыносима для жителей Молдовы. Цены выросли и пенсии ни на что не хватает, но на помощь пришли Россия и руководство Гагаузии, заявляют жители автономии, получившие надбавки к пенсиям через карту российского «Промсвязьбанка».
«На пенсию разве что услуги оплачиваем, а дальше — думай как будешь жить! Если и есть мизерные какие-то доплаты, то всё остальное тоже повышается в цене. Я была рада этой надбавке, и приятно, что о нас заботятся. Моя дочь живёт в России, я на карточку ей перевела, и она обратно мне», — говорит жительница Чадыр-Лунги Мария Топал.