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Нацбанк Беларуси обновил курс доллара и евро на 29 апреля 2024 после выходных

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 29 апреля 2024, понедельник.

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 29 апреля, понедельник, выглядят так: 1 доллар США равен 3,2339 рубля, 1 евро — 3,4717 BYN, 100 российских рублей — 3,5067 белорусского рубля.

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 26 апреля, пятницу, а также на 27 и 28 апреля, субботу и воскресенье, выглядят так: 1 доллар США равен 3,2385 рубля, 1 евро — 3,4740 BYN, 100 российских рублей — 3,5030 белорусского рубля. Таким образом, курс российского рубля укрепился, а курс доллара и курс евро снизились.

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