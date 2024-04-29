Нацбанк Беларуси обновил курс доллара и евро на 29 апреля 2024 после выходных

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 29 апреля, понедельник, выглядят так: 1 доллар США равен 3,2339 рубля, 1 евро — 3,4717 BYN, 100 российских рублей — 3,5067 белорусского рубля.