Еще один мост для новой железной дороги построили в Хабаровском крае

Как сообщил в своем канале глава края Михаил Дегтярев, длина моста составляет 150 метров, высота — восемь метров. Строителям остается вывести последний мост через реку Джана, он должен быть готов к лету. Всего на Тихоокеанской железной дороге построено пять мостов через реки Идюм, Дёсс, Малый Тыркан, Мулам.