Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один мост для новой железной дороги построили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае для новой Тихоокеанской железной дороги до порта Эльга построили предпоследний мост.

Источник: Соцсети

Он соединил берега реки Киран в Тугуро-Чумиканском районе региона.

Как сообщил в своем канале глава края Михаил Дегтярев, длина моста составляет 150 метров, высота — восемь метров. Строителям остается вывести последний мост через реку Джана, он должен быть готов к лету. Всего на Тихоокеанской железной дороге построено пять мостов через реки Идюм, Дёсс, Малый Тыркан, Мулам.

Тихоокеанская железная дорога — первая частная магистраль, которая должна обеспечить вывоз угля с Эльгинского месторождения в Якутии через порты Хабаровского края.