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В Иркутской области выделили более 600 млн рублей на создание модульных отелей

Модульные отели появятся в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

На создание мобильных гостиниц в Иркутской области направили более 600 млн рублей, из них 578,4 млн из федерального бюджета. Возведение модульных отелей на территории региона идет в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщают в Правительстве Иркутской области.

— Работа по всем объектам должна быть завершена до конца октября этого года, поэтому прошу увеличить темп работ. Этот федеральный проект находится в постоянном фокусе внимания Правительства Иркутской области, — сказал первый заместитель Председателя Правительства региона Руслан Ситников.

Уже заключено 15 соглашений, благодаря этому увеличится номерной фонд, появятся комфортные мобильные гостиницы, в которых можно будет проживать круглогодично. Сейчас готовность модулей от общего числа номеров составляет 20%.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 30 апреля в областном центре завершается голосование за объекты благоустройства. На выбор жителям Иркутска предложили 10 мест, которые уже в следующем году заиграют новыми красками.

туризм и отдых