В Иркутской области выделили более 600 млн рублей на создание модульных отелей

На создание мобильных гостиниц в Иркутской области направили более 600 млн рублей, из них 578,4 млн из федерального бюджета. Возведение модульных отелей на территории региона идет в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщают в Правительстве Иркутской области.